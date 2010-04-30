Луценко: депутата-"регионала" пытаются вывести из-под уголовной статьи

Народный депутат от Партии регионов Андрей ПИНЧУК, который недавно принес присягу в Верховной Раде, избил возле своего дома юношу за то, что тот сделал ему и его компании замечание, попросив сделать тише музыку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, упомянутый народный депутат 27 апреля принес присягу на верность служения народу. А утром 28 апреля у своего дома на улице Ирпеньской, 66 А.ПИНЧУК, его помощник и водитель, находясь в автомобиле «Лексус» с номерами Верховной Рады, громко слушали музыку. Приблизительно в 5.30 утра 28 апреля 19-летний сосед народного депутата Валентин СЕМЕНЧУК вышел к компании и сделал им замечание, после чего, по информации Ю.ЛУЦЕНКО, все трое мужчин из компании депутата набросились на него. Вследствие столкновения В.СЕМЕНЧУК получил сотрясение мозга, перелом челюсти, повреждение внутренних органов. Позже, в больнице, медики диагностировали у него также отслоение сетчатки глаза.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, перед тем, как сделать замечание компании депутата-“регионала”, молодой человек позвонил по телефону в милицию, сообщив номера автомобиля, однако стражи порядка отказались приехать по вызову.

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что по поводу инцидента возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В то же время, комментируя такое развитие ситуации, Ю.ЛУЦЕНКО заявил: «Это первый сигнал, что дело пытаются спустить на тормозах. Я уверен, что это дело надо квалифицировать как покушение на убийство по ст. 115 УК. Тем более, что это (драка) происходило в состоянии опьянения группой лиц”.