Азаров предлагает Путину поговорить об украинской трубе

В Сочи началось заседание межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проводят премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН.

Для проведения заседания комитета украинская сторона подготовила ряд предложений.

В частности, в результате расширения торгово-экономического сотрудничества предлагается поставить задачу достичь до конца этого года докризисных объемов двухсторонней торговли – 39-40 млрд. долл. и определить перечень инфраструктурных проектов для совместной реализации.

В сфере ТЭК украинская сторона предлагает подготовить до 1 октября новые межправительственные соглашения по сотрудничеству в газовой сфере и о поставках и транзите нефти. А также возобновить консультации по перспективам создания газотранспортного консорциума и активизировать работу по делимитации морских границ и шельфа.

В области атомной энергетики предлагается заключить до 1 июня долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива, создать в Украине завод по производству ядерного топлива и согласовать вопрос выделения госкредита России на достройку двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

В области авиастроения украинская сторона предлагает завершить подготовку для подписания межправительственного соглашения о серийном производстве Ан-124 и активизировать работу по организации испытаний и серийного производства Ан-70.

В области транспорта предлагается реализовать проекты строительства ширококолейной железной дороги Кошице-Братислава-Вена, урегулировать имущественные вопросы на участке железной дороги Россошь-Чертково-Миллерово, где российская железная дорога несколько раз проходит по территории Украины, обеспечить безопасность судоходства в Азовском море и Керченском проливе, а также работу железнодорожно-паромной переправы между портами Крыма и Кавказа, и отработать вопросы по строительству моста через Керченский пролив, кольцевой автомагистрали вдоль Черного моря.

Также планируется рассмотреть вопрос строительства магистрали Москва-Киев, Москва-Симферополь.

В области АПК украинская сторона предлагает возобновить инспектирование украинских мясомолочных предприятий для доступа продукции на российский рынок, подготовить соглашение о сотрудничестве в сфере карантина растений, активизировать привлечение инвестиций в инфраструктуру зернового рынка.

В направление научно-технического сотрудничества Украина предлагает РФ продолжить реализацию программы нанотехнологий и определить другие приоритетные направления сотрудничества.