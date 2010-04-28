Янукович примет участие в заседании созданного им совета

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в заседании Общественного гуманитарного совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заседания Общественного гуманитарного совета начнется в 11.00 в Администрации Президента Украины (ул.Банковая, 11).

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.

Как сообщал УНИАН, Общественный гуманитарный совет как консультативно-совещательный орган при Президенте В.ЯНУКОВИЧ создал своим указом от 3 апреля.

В соответствии с положением об Общественном гуманитарном совете, он создан с целью учета общественно значимых интересов в решении важнейших вопросов гуманитарного развития, подготовки предложений по обеспечению соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сферах образования, науки, культуры и искусства, здравоохранения, внедрения системных реформ, интеллектуальной и творческой деятельности для достижения соответствия европейским стандартам защиты таких прав.

Возглавил совет сам Президент. Секретарем Общественного гуманитарного совета назначена заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН