Денонсировать соглашение о Черноморском флоте практически невозможно?

Эксперты считают, что можно из-за нарушений обжаловать процедуру ратификации Верховной Радой украинско-российского соглашения о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму, но это не поможет денонсировать документ.

Нарушение процедуры при ратификации соглашения по Черноморскому флоту не будет препятствием для вступления его в силу, считает директор политико-правовых программ центра Разумкова Юрий Якименко. По его словам, процедура была нарушена не только при ратификации, но и еще ранее, при заключении соглашения.

«Ввиду того, какой вес приобретает это соглашение для власти и учитывая, что оно было ратифицировано в пакете с госбюджетом, то я думаю, что все это делает процедурный вопрос второстепенным. И обжаловать его на этом основании будет нереально», - говорит Якименко.

Эксперт отмечает, что в настоящее время власти довольно много своих решений мотивируют политической целесообразностью, выходя за правовые нормы, но бесконечно так продолжаться не может, общество будет терпеть до тех пор, пока из соображений политической целесообразности в Украине не будут ограничены права и свободы граждан. Он не исключает массовых акций протеста, но убежден, что оппозиция будет добиваться роспуска Верховной Рады парламентскими методами.

В свою очередь председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко говорит, что с правовой точки зрения, нарушение процедуры ратификации международного соглашения может потянуть за собой его денонсацию, но в случае с Россией это практически невозможно, утверждает Колиушко.

«Для России не суть важно, как принято это соглашение: законно или нет. Важно, что есть власть в Украине, которая сказала, – «Берите!». А если Россия что-то берет, то она не отдает, несмотря ни на какие правовые процедуры», - считает председатель правления Центра политико-правовых реформ. Он убежден, что даже после изменения власти расторгнуть соглашение с Россией относительно продления срока пребывания Черноморского флота до 2042 года будет невозможно.

Немецкая волна