Тимошенко ответила Ющенко, что не время бить друг друга

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что акции протеста оппозиции совместно с обществом могут привести к проведению внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в интервью журналистам по окончании заседания фракции БЮТ.

«Безусловно, не так просто провести досрочные парламентские выборы, но я верю, что объединение парламентской оппозиции и неравнодушного народа может привести к серьезному давлению на Верховную Раду, и это может привести к досрочным выборам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера БЮТ, ввиду сегодняшних действий власти, нет времени ждать еще два с половиной года до проведения очередных выборов в ВР.

«Где у нас гарантии, что через два с половиной года у нас вообще будет страна», - спросила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заверила, что до 11 мая все депутаты-оппозиционеры разъедутся по регионам «сплачивать и объединять людей против нынешней власти».

Комментируя заявление экс-Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, что он не намерен объединяться с Ю.ТИМОШЕНКО в оппозиции, лидер БЮТ сказала: «А Виктору Андреевичу, я хочу убедительно сказать, что не время бить друг друга. И все пять последних лет это было нелогично, это было неправильно, это было непродумано для страны. И поэтому сегодня, в чем бы меня не упрекал Виктор Андреевич, другие лидеры оппозиции, я буду делать со своей стороны все только на объединение».