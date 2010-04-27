Янукович надумал покончить с непарламентской этикой в ВР

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назвал сегодняшнее решение Верховной Рады о ратификации соглашения по Черноморскому флоту РФ и принятие Государственного бюджета на 2010 год позитивными результатами работы прагматической коалиции, которая хочет реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на брифинге после встречи с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлютом ЧАВУШОГЛУ сегодня в Страсбурзе.

«В украинском парламенте не произошло ничего неожиданного», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил: «Если некоторые из депутатов не соблюдают парламентскую этику, в Украине уже к этому, к сожалению, привыкли, но пора уже с этим кончать».

Президент выразил убеждение, что, несмотря на противостояние в Верховной Раде, там сейчас работает прагматическая коалиция, которая эффективно принимает законы и будет реализовывать реформы.

Обращаясь к президенту ПАСЕ, В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что сегодняшние решения ВР являются символическими, и украинская сторона стремилась, чтобы указанные решения парламент принял именно в день его визита в Страсбург.