"Свобода" призывает Сухого и Горбаля не голосовать за ЧФ

Областные организации Всеукраинского объединения «Свобода» на Тернопольщине и Львовщине призывают вновь назначенных глав областных государственных администраций, членов фракции Партии регионов в парламенте Ярослава СУХОГО и Василия ГОРБАЛЯ, не участвовать в голосовании за продление пребывания российского Черноморского флота в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Свобода", об этом говорится в заявлениях ВО, которые адресованы упомянутым главам ОГА.

«Тернопольская областная организация Всеукраинского объединения «Свобода» призывает председателя Тернопольской облгосадминистрации Ярослава СУХОГО не участвовать в заседании Верховной Рады, которое состоится 27 апреля, и не голосовать за антиконституционные, антиукраинские договоренности МЕДВЕДЕВА-ЯНУКОВИЧА. Вспомните, господин СУХОЙ, что Вы говорили в день своего представления в Тернополе, как дважды просили прощения у тернополян, как каялись и клялись, что изменили свои взгляды, как вернулись в область, из которой когда-то позорно бежали, только для того, чтобы заниматься "хозяйством" Тернопольщины, как обещали сделать все, чтобы жители Тернопольщины почувствовали изменения к лучшему. Знайте: Ваше участие в голосовании за продолжение пребывания Черноморского флота РФ в Украине - это билет в одну сторону. Третьего извинения Тернопольщине не нужно", - говорится в обращении.

Примерно такого же содержания заявление ВО «Свобода» направила председателю Львовской ОГА В. ГОРБАЛЮ.

«Вспомните, господин ГОРБАЛЬ, что Вы говорили в день своего представления во Львове, как каялись, что в долгу перед родным краем, и обещали сделать все, чтобы жители Львовщины почувствовали изменения к лучшему. Поэтому не начинайте с шагов, которые противоречат воле и убеждениям ваших земляков», - сказано в обращении ВО «Свобода».