Табачник не советовал бы украинцам отказываться от «подарка судьбы»

В Украине в средние школы следует вернуть отдельный курс русской литературы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сказал министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК, отвечая на вопрос журналистов о возможности выделения в учебных программах общеобразовательных школ курса русской литературы из курса зарубежной литературы.

«Это скажут специалисты, но я думаю, что это стоит сделать», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По мнению Д.ТАБАЧНИКА, слияние этих курсов было искусственным и никоим образом не отвечает потребностям повышения качества образования в средней школе.

«Я хочу сказать, что перенесение русской литературы в курс зарубежной литературы, по моему мнению, это искажение, которое абсолютно не отвечает качеству образования, потому что Украина является вместе с Россией соавтором и совладелицей огромной украинской русскоязычной культуры», – акцентировал Д.ТАБАЧНИК.

По мнению министра, возможность равноценно владеть украинскими и русскими языками «судьбой подарено украинскому народу», и поэтому стоит говорить не об ограничении, а о расширении языкового горизонта украинцев.

«Я считаю, что судьбой подарено украинскому народу билингвизм, и отказываться от него абсолютно нецелесообразно, некстати. Знание каждого языка – это знание целого мира. У нас сегодня в Украине все имеют возможность одновременно гармонически быть причастными к двум океанам культур, к двум морям информации. Нужно говорить не о том, чтобы отвести воду и запретить пользоваться океаном одной культуры, а овладеть третьим, четвертым океаном - англоязычной культуры, франкоязычной или какой-либо другой», - резюмировал Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове проходит расширенная коллегия Министерства образования Украины под председательством министра Д.ТАБАЧНИКА. Основным вопросом заседания является улучшение качества образования в Украине. Итогом работы коллегии должно стать обнародование проекта нового закона Украины «Об образовании», а также разработка новых стандартов высшего образования, концепции направлений подготовки бакалавров, новых правил аттестаций профессоров и доцентов, а также документов, предусматривающих расширение автономии высших учебных заведений.