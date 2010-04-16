Киселев отказал Тимошенко: у нас не концерт по заявкам

Ведущий ток-шоу “Большая политика” на телеканале “Интер” Евгений КИСЕЛЕВ отказал лидеру объединенной демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО в участии в программе, которая должна выйти в эфир сегодня.

Об этом Е.КИСЕЛЕВ заявил в комментарии изданию “Телекритика” по поводу открытого письма БЮТ с просьбой пригласить Ю.ТИМОШЕНКО к участию в ближайшем выпуске программы 16 апреля 2010 года.

“Потому что кроме громких заявлений с их стороны, не подкрепленных документами и фактами, я ничего не вижу”, - объяснил он.

По словам Е.КИСЕЛЕВА, он «не привык работать под давлением со стороны кого-либо – власти, оппозиции, пустых телекритиков».

“Это также форма цензуры. У нас не концерт по заявкам. У нас программа, где есть формат, мой недельный комментарий, телефонное голосование телезрителей”, - отметил Е.КИСЕЛЕВ.

По его словам, VIP-гостей на “Большую политику” приглашают, когда есть определенный повод: премьер-министр Николай АЗАРОВ принял участие в программе, потому что прошел месяц его пребывания на этом посту, министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК – потому что продолжается кампания по его отставки.

Е.КИСЕЛЕВ также сообщил, что в эту пятницу главным гостем проекта станет министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО.

“Потому что на первом плане вопросы внешней политики, которые являются актуальными как на этой, так и на будущей неделе. Это и визит Виктора ЯНУКОВИЧА в США, и вопросы высокообогащенного урана, и запланированные на будущей неделе переговоры между Президентами Украины и России, и трагическое событие – гибель Президента Польши”, - отметил Е.КИСЕЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Совет объединенной парламентской оппозиции призвал ведущего и руководителя программы "Большая политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Интер" Е.КИСЕЛЕВА пригласить лидера оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО на ближайший выпуск программы 16 апреля.

“Как досадное недоразумение расцениваем тот факт, что на протяжении последних программ представители парламентской оппозиции, в частности, народные депутаты от БЮТ, вообще не получают слова. Учитывая вышеупомянутое, просим Вас рассмотреть вопрос об участии лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО в ближайшем выпуске программы 16 апреля 2010 года как основного гостя”, - говорится в заявлении оппозиции.