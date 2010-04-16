Ефремов обнаружил «патологию» в заявлениях Тимошенко

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет об отсутствии фактов, которые могли бы подтвердить заявления лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о переходе народных депутатов в парламентскую коалицию за деньги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по его словам, заявления Ю.ТИМОШЕНКО о том, что депутатам за переход в коалицию предлагают 5 млн. долларов - «это патология».

«У меня нет ни одного примера и ни одного факта, который бы подтвердил хотя бы одно заявление этого человека», – отметил А.ЕФРЕМОВ.

Он напомнил, что по состоянию на сегодняшний день в коалицию входит 241 человек, и Партия регионов не намерена форсировать этот процесс. «Мы никого сюда не приглашаем за какие-то предложения. Мы очертили, что есть программа нашего Президента. Если коллеги хотят присоединиться к выполнению этой программы, мы будем приветствовать их присутствие в коалиции», – добавил А.ЕФРЕМОВ.