Черновицкий губернатор взял в свой совет шестерых предшественников

Распоряжением главы Черновицкой облгосадминистрации Михаила ПАПИЕВА на Буковине создан областной Общественный совет в качестве консультационно-совещательного органа при председателе ОГА по всем сферам экономической и общественной-политической жизни региона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, в составе совета дали согласие работать все шесть предшественников М.ПАПИЕВА в губернаторской должности: директор филиала «Дирекция по строительству Днестровской ГАЭС» Владимир КУЛИШ, профессор-физик Николай ТКАЧ, начальник Главного управления Пенсионного Фонда в Черновицкой области Михаил РОМАНОВ, президент Академии экологических наук Украины, экс-министр экологии в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО Георгий ФИЛИПЧУК, заместитель министра иностранных дел Украины Иван ГНАТИШИН и председатель Черновицкой областной организации партии «Единый Центр» Теофил БАУЭР. Возглавил Общественный совет сам М.ПАПИЕВ.

В Общественный совет, кроме шести экс-губернаторов, также вошли представители общественных организаций, объединений граждан, органов местного самоуправления и средств массовой информации – всего 25 представителей.

Основными задачами Совета станут содействие реализации гражданами конституционного права на участие в управлении государственными делами; обеспечение учета общественного мнения в процессе подготовки и организации выполнения решений местных органов исполнительной власти; изучение, системный анализ и прогнозирование социально-экономических, общественно-политических процессов в области, определение приоритетных направлений государственной политики, взаимодействие с общественностью; разработка предложений по финансированию приоритетных направлений государственной политики, экспертиза эффективности использования средств, выделяемых на указанные цели; обеспечение сохранения гражданского согласия в обществе, формирование толерантности в междунациональных отношениях и др.