Минкульт за два дня до начала отменил Международный конкурс

Министерство культуры Украины за два дня до начала отказалось от проведения V Международного конкурса исполнителей на украинских народных инструментах имени Гната Хоткевича в Харькове.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор конкурса Константин ЧЕРЕМСКИЙ, конкурс должен был проходить 18-27 апреля, но «вчера из Киева поступила факсограмма о том, что Министерство культуры отказывается от проведения конкурса в связи с отсутствием финансирования».

По его словам, «это беспрецедентный случай, и так не делается, чтобы за два дня до начала запретить конкурс».

К.ЧЕРЕМСКИЙ сообщил, что в этом году в Харьков приезжают 120 участников - из Канады, Беларуси, Молдовы, России, а также члены жюри и гости из Германии, Франции, Польши.

По словам К.ЧЕРЕМСКОГО, «финансовое участие Министерства культуры не было определяющим, поскольку конкурс почти полностью, на 90%, мог профинансировать сам Харьков и спонсоры, и то, что произошло, - это ужасно».

Он считает, что такое решение Минкульта наносит «большой удар по авторитету государства».

Справка УНИАН. Международный конкурс исполнителей на украинских народных инструментах им. Гната Хоткевича был основан в 1997 году. Он посвящен памяти выдающегося деятеля украинской культуры, композитора, исполнителя-бандуриста, педагога, писателя, драматурга, актера, режиссера, фольклориста и общественного деятеля Гната Мартыновича Хоткевича.

Конкурс проводится раз в три года в Харькове, где выдающийся мастер в 1877 году родился, а в 1938 году был без вины расстрелян.

Одним из инициаторов учреждения конкурса в Харькове была дочь Гната Хоткевича Галина.