Король составил компанию Огрызко

Верховная Рада Украины не дала согласия на назначение Виктора КОРОЛЯ на должность председателя Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 190 народных депутатов из 431, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, не поддержали назначение В.КОРОЛЯ в полном составе фракции Партии регионов, СПУ и КПУ.

При этом за назначение В.КОРОЛЯ на эту должность проголосовало 112 членов фракции БЮТ, 76 членов фракции «Наша Украина» и двое внефракционных народных депутатов.

В выступлении перед голосованием В.КОРОЛЬ заверял, что в случае его назначения он в любом случае своей деятельности не будет руководствоваться политическими принципами.

В.КОРОЛЬ отметил, что будет руководствоваться в своей деятельности исключительно принципами профессиональности. «Любые политические или частные соображения для меня являются недопустимыми», - сказал он.

В.КОРОЛЬ также отметил, что СБУ должна работать в интересах безопасности государства, а не в интересах отдельных граждан. При этом, по словам В.КОРОЛЯ, положение дел в СБУ нуждается в существенном улучшении.

Он заявил, что реформирование СБУ должно происходить в рамках общей концепции реформирования правоохранительных органов.

По словам В.КОРОЛЯ, главной задачей СБУ должна быть борьба с коррупцией на основе четкой правовой регламентации деятельности государственных органов.