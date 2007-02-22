Рада прокатила Огрызко
“За” проголосовали 196 депутатов
Верховная Рада не поддержала кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 196 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Не голосовали за кандидатуру В.ОГРЫЗКО в полном составе фракции КПУ, СПУ, фракция Партии регионов.
Свои голоса за В.ОГРЫЗКО отдали 77 народных депутатов из фракции «Наша Украина», 117 - из фракции БЮТ и двое внефракционных.
Первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, который председательствует на заседании парламента, отметил, что теперь Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен внести новое представление о назначении министра иностранных дел Украины.
Как сообщал УНИАН, 5 февраля Президент Украины внес в Верховную Раду Украины представление о назначении В.ОГРЫЗКО министром иностранных дел.
19 февраля Постоянный представитель Президента в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ заявил, что в случае, если ВР не поддержит кандидатуру В.ОГРЫЗКО, то Президент может воспользоваться своими конституционными полномочиями и внести ту же кандидатуру повторно.