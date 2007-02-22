Рада прокатила Огрызко

Верховная Рада не поддержала кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 196 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Не голосовали за кандидатуру В.ОГРЫЗКО в полном составе фракции КПУ, СПУ, фракция Партии регионов.

Свои голоса за В.ОГРЫЗКО отдали 77 народных депутатов из фракции «Наша Украина», 117 - из фракции БЮТ и двое внефракционных.

Первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, который председательствует на заседании парламента, отметил, что теперь Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен внести новое представление о назначении министра иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Президент Украины внес в Верховную Раду Украины представление о назначении В.ОГРЫЗКО министром иностранных дел.

19 февраля Постоянный представитель Президента в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ заявил, что в случае, если ВР не поддержит кандидатуру В.ОГРЫЗКО, то Президент может воспользоваться своими конституционными полномочиями и внести ту же кандидатуру повторно.