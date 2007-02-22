Социалисты: работу системы «Рада» возобновили

Работа системы «Рада» в Верховной Раде Украины возобновлена.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал народный депутат из фракции СПУ Василий БОГАЧУК.

Он отметил, что речь идет о привлечении дополнительных ресурсов. (УНИАН: сегодня депутаты из фракций БЮТ и «Нашей Украины» продолжают дежурство возле электрощитовой ВР, которую они заблокировали вчера, выключив перед этим свет и электронную систему для голосования «Рада»).

В.БОГАЧУК сообщил, что сегодня в повестке дня ВР есть, в частности, и вопрос о рассмотрении кандидатур Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины и Виктора КОРОЛЯ на должность председателя СБУ. Между тем он отметил, что коалиция еще проводит консультации по этим кандидатурам.

По его словам, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО якобы заявила, что ее не интересуют кадровые вопросы. Он отметил, что это может свидетельствовать о том, что фракция не будет голосовать за эти кандидатуры.