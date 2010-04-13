Шуфрич обещает рассказать о сыне Боделана после паводка

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ отказался назвать мотивы и причины назначения сына бывшего мэра Одессы Руслана БОДЕЛАНА - Владимира БОДЕЛАНА на должность начальника управления МЧС в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, на соответствующий вопрос сегодня на брифинге в Киеве Н.ШУФРИЧ ответил: «Это брифинг, посвященный реальной угрозе, которая имеет место в нашей стране (имеется в виду наводнение - УНИАН). Поэтому давайте вопросы политического характера зададите мне. Я вам отвечу, когда пройдут наводнения».

При этом министр отметил, что будет работать с теми людьми, которых назначил на должности в Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«Я сегодня абсолютно спокоен за ситуацию в министерстве. Что касается семьи БОДЕЛАНА, то, я думаю, над ней уже достаточно поиздевались за последние пять лет».

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Н.ШУФРИЧ приказом №236 назначил начальником Управления МЧС в городе Одесса В.БОДЕЛАНА - сына экс-мэра Одессы Р.БОДЕЛАНА, который вернулся 9 апреля из России.

Во время пребывания Р.БОДЕЛАНА в должности городского председателя В.БОДЕЛАН возглавлял коммунальное предприятие «Международный аэропорт Одесса».

Справка УНИАН. 27 апреля 2005 года прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в отношении экс-мэра Одессы Р.БОДЕЛАНА. Ему инкриминировалось подписание незаконного договора с одесской фирмой "Белая акация", которым предусматривалась передача ей в пользование земельных участков для размещения рекламных щитов. По сообщениям правоохранительных органов, причиненный этой операцией ущерб для казны составлял около полмиллиона гривен.

5 мая 2005 года Р.БОДЕЛАН был объявлен во всеукраинский розыск. Сразу после этого он эмигрировал в Российскую Федерацию, где, приняв российское гражданство, стал заместителем начальника Санкт-Петербургского морского торгового порта.

9 апреля в 2010 г. Р.БОДЕЛАН вернулся в Одессу.

12 апреля Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о прекращении досудебного следствия по уголовному делу в отношении Р.БОДЕЛАНА по подозрению в злоупотреблении служебным положением.