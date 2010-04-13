ВР сделала первый шаг к наказанию за пропаганду нацизма

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду идей нацизма. Автор законопроекта - нардеп от БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 262 народных депутата из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Задачей проекта закона является закрепление определения понятия “нацизм” и отделение действий, направленных на пропаганду нацизма, от деятельности, напротив, осуждающей эту идеологию.

Законопроект вводит дифференцированную ответственность за действия, связанные с пропагандой нацизма, в зависимости от цели, степени общественной опасности и формы совершения таких действий.

В частности, проектом устанавливается административная ответственность в виде штрафа в случае публичной демонстрации и распространения атрибутики, символики, печатных или аудиовизуальных материалов о нацизме без его осуждения, административная ответственность в виде штрафа повышенного размера – за действия, связанные с изготовлением, тиражированием, сбытом или приобретением с целью сбыта атрибутики, символики, печатных или аудиовизуальных материалов о нацизме.