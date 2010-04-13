Верховная Рада назначила новое руководство двух комитетов

Верховная Рада Украины назначила новых председателей комитетов вместо тех, которые сложили свои депутатские полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления "О внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады Украины (относительно численного и персонального состава комитетов Верховной Рады Украины шестого созыва) проголосовали 234 народных депутата их 433 зарегистрированных в сессионном зале.

За принятие решения проголосовали 169 депутатов от фракции Партии регионов, 11 - от БЮТ, 6 - от НУ-НС, 27 - от КПУ, 17 – от Блока Литвина и четверо внефракционных.

В частности, постановлением народный депутат от фракции Партии регионов Григорий КАЛЕТНИК назначен председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений; депутат от фракции Партии регионов Александр ПЕКЛУШЕНКО - председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности. В то же время из постановления было изъято положение о назначении председателя комитета ВР по вопросам свободы слова по настоянию фракций оппозиции.

Кроме того, постановлением депутат от фракции Партии регионов Петр МЕЛЬНИК назначен заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета; депутат от фракции Партии регионов Юрий ВОРОПАЕВ - заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, депутат от фракции Партии регионов Владимир ОЛИЙНЫК - первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности; депутат от фракции Партии регионов Максим ЛУЦКО назначен первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования.

Кроме того, регионал Алексей КУНЧЕНКО назначен заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; а Владимир ТОЛСТЕНКО - секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

Кроме того, в состав комитетов были введены народные депутаты от фракции Партии регионов, которые недавно были избраны в ВР, а также те народные депутаты от других фракций, которые до сих пор не работали в комитетах.

Депутаты от фракции БЮТ предлагали отложить рассмотрение этого вопроса, чтобы согласовать все позиции по комитетам, но коалиция с этим не согласилась.