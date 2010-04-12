Тимошенко требует от Азарова «срочно» подать проект бюджета-2010

Объединенная парламентская оппозиция требует от Кабинета министров до конца этой недели подать в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2010 год и Программу деятельности правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после заседания Совета оппозиции заявила журналистам лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, тот факт, что Кабмин в установленные сроки не подал в парламент необходимые документы, дает возможность говорить о том, что это закладывает условия для нарушения финансовой стабильности в стране.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что нынешней властью только в течение марта марта выполнен бюджет на 70%.

«Мы хотим обратиться к власти с требованием срочно на этой неделе подать программу деятельности правительства и подать проект бюджета на 2010 год», - сказала лидер БЮТ.

Она назвала бессмыслицей заявления власти о том, что причиной неподачи этих документов в ВР является отсутствие цены на газ. Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что цена на газ для населения никоим образом не связана с российскими переговорами, поскольку украинское население получает газ собственной добычи. «И поэтому нет никаких причин менять цену на газ для населения», - сказала она.

Кроме того, добавила Ю.ТИМОШЕНКО, Кабинет министров под ее руководством сформировал цену на газ для предприятий в 2010 году на уровне 2009 года. По ее словам, в течение 2009 года в газовые хранилища был закачан природный газ по цене ниже 200 долларов за тысячу кубометров, что дало возможность накопить газовые резервы. «То, что сегодня правительство АЗАРОВА, а, скорее, правительство ЯНУКОВИЧА, хочет поднять цены на газ для промышленности – это не обусловлено контрактами с Россией, а обусловлено тем, что они просто хотят рассчитаться с «РосУкрЭнерго» за счет государства», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Единственной реальной причиной этого, по ее словам, является то, что правительство не может сбалансировать бюджет, а также то, что разрыв между доходами и расходами составляет 17% ВВП.