Бютовцы устроили парламенту ”темную”?

В Верховной Раде пропал свет и не работает система голосования «Рада».

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК заявил, что 15 народных депутатов из фракции БЮТ захватили электрощитовую. Он напомнил всем народным депутатам, что «их действия подпадают под уголовную ответственность». А.МАРТЫНЮК отметил, что согласие на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов дает ВР. «Если они хотят получить такое согласие, то они получат», - пообещал А.МАРТЫНЮК.

Обращаясь к народным депутатам, которые находятся в электрощитовой, он отметил: «Вы меньше слушайте своих вождей, потому что вожди как всегда останутся в стороне, вожди как всегда умоют руки, а вам может быть не совсем сладко. Не стоит делать такие пустяковые вещи, за которые придется нести уголовную ответственность». По словам А.МАРТЫНЮКА, помещение ВР является стратегическим объектом. «Я бы вам не рекомендовал шутить», - сказал он.

Он также сообщил, что сейчас не работает система «Рада» и поэтому народные депутаты будут только обсуждать законопроекты, поскольку не имеет возможности голосовать.

В настоящее время представители фракции Партии регионов стоят возле трибуны и возле президиума ВР.