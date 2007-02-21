Ющенко отучат жить на широкую ногу?

Фракция Партии регионов требует от Президента и правительства внести предложения о сокращении штата и расходов на содержание Секретариата главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента заместитель председателя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ.

Он отметил, что после проведения конституционной реформы полномочия Президента сократились и, соответственно, стоило бы ожидать сокращения штата Секретариата Президента, а также финансирования этого органа.

В.КИСЕЛЁВ утверждает, что по состоянию на 10 марта 2005 года в Секретариате Президента работали 595 человек, а в 2007 году – 596, но финансирование увеличилось за этот период на 70 млн. грн.

По его словам, проанализировав полномочия Секретариата Президента Украины, «можно сделать вывод, что вместо того, чтобы заниматься кадровой политикой в регионах, показывать пример соблюдения законов и таки освободить руководителей областных и районных государственных администраций, которым советы больше чем двумя третями по несколько раз выражали недоверие, Президент Украины пренебрегает Конституцией, а его Секретариат занимается в это время подготовкой государственного переворота».

В.КИСЕЛЁВ заявил, что сначала «помаранчевая» власть провела «тарифный эксперимент» над украинским народом, а теперь «женщина в белом с косой мотается по Украине, чтобы исправить свои собственные ошибки».