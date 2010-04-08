Ющенко: в 2007 г. парламент распустили именно за торговлю депутатами

Лидер «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО считает, что сегодняшнее решение Конституционного Суда Украины относительно создания коалиции, “используя коррупцию”, подтверждает, что в Украине “не существует государственного арбитра, который стоял бы на страже духа и буквы Конституции Украины, нерушимости прав и свобод ее граждан”. Об этом идет речь в заявлении В.ЮЩЕНКО, переданном агентству УНИАН пресс-службой НСНУ.

В нем отмечается, что КС “фактически с точностью до наоборот пересмотрел свое же решение от 17 сентября 2008 года”, где идет речь о том, что коалиция формируется путем объединения по результатам выборов нескольких депутатских фракций.

В.ЮЩЕНКО считает, что сегодняшним решением КС фактически закрепил “возможность торговать правом народа «осуществлять власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления», предоставленным ему ст.5 действующей Конституции Украины”. По его словам, “попытки перечеркнуть предыдущее решение КС от 2008 года по мотивам внесения изменений в Регламент Верховной Рады Украины не выдерживают критики, ведь это закон о регламенте должен согласовываться с Конституцией, а не наоборот”.

“Возможность вхождения депутата в коалицию на индивидуальной основе, фактически, дискредитирует сами принципы пропорциональной избирательной системы, когда депутат должен следовать тому курсу, который объявила на выборах его партия или блок, – и за который голосовали украинские избиратели”, - говорится в заявлении.

В.ЮЩЕНКО считает, что необходимо проведение “системной конституционной реформы” в Украине, поскольку “действующая Конституция заводит в тупик решение достаточно большого количества вопросов, провоцирует конфликты между ветвями власти”. По его словам, “необходимы системные изменения к Конституции, внесенные после всенародного обсуждения, через референдум”. В то же время он предостерег от того, чтобы Конституцию подгонять под потребности текущего момента, потому что “иначе у Украины будет не только коалиция «тушками», но и Конституция, в которую будут «дорисовывать» нужные кому-то нормы”.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в 2007 году, когда Партия регионов подобным способом пыталась сформировать конституционное большинство в украинском парламенте, прекратил “эти антиконституционные действия, распустив Верховную Раду”. Он отметил, что формирование коалиции таким способом “является попыткой манипуляции фундаментальным правом народа избирать власть”. В.ЮЩЕНКО требует, чтобы Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ немедленно принял “меры для прекращения коррупции и искажения воли избирателей в Верховной Раде Украины”.