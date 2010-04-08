Тимошенко грозит увольнением судьям КС, назначенным по квоте ВР

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что фракция БЮТ в Верховной Раде будет инициировать отставку судей Конституционного суда, назначенных по квоте парламента.

Об этом идет речь в заявлении Ю.ТИМОШЕНКО, обнародованном на ее официальном сайте.

"Наша политическая сила будет вносить на рассмотрение парламента постановление об увольнении с должностей судей Конституционного Суда, которые назначены Верховной Радой, за нарушение присяги судьи. Также мы обратимся к съезду судей с просьбой сделать то же в отношении судей, назначенных по их квоте. Я хорошо понимаю, что ни первое, ни второе, сегодня может не состояться. Но только - сегодня. Потому что уже завтра страна изменится и даст надлежащую оценку подобным действиям", - заявляет Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции подчеркнула, что в нормальных демократических, цивилизованных странах управляют не люди, а законы и Конституция. "Когда править страной пытаются отдельные люди в соответствии со своими интересами, аппетитами и ограниченным кругозором, то в стране рождается или диктатура, или хаос. Я, в соответствии со своими жизненными, политическими и моральными принципами, равно как и политическая сила, которую я возглавляю, будем бороться и с хаосом и с диктатурой", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.