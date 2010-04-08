«От безопасности Украины – к безопасности Европы»: форум во Львове

15-16 апреля во Львове пройдет Международный форум безопасности «От безопасности Украины – к безопасности Европы. Вызовы XXI века», который соберет специалистов по государственной безопасности и международным отношениям из 22 стран, в частности, ЕС, России и других стран СНГ, США, Китая и Катара.

Как сообщили УНИАН организаторы форума, результатом работы двухдневной конференции должны стать профессиональные рекомендации действующим политикам стран ОБСЕ по гарантированию безопасности в Центрально-Восточной Европе.

«Это одна из первых и крайне важных для Украины общественных инициатив в поле безопасности. Ее актуальность подтверждает тот отзыв, который она получила в международном экспертном сообществе – авторитетные дипломаты и специалисты безопасности практически из всех стран Европы, России и США приедут во Львов принять участие в дискуссии. Знаковым является также участие китайской делегации во главе с послом Ли ФЕЛЬЛИНЕМ, который имеет 40-летний дипломатический опыт, связанный с Россией и Восточной Европой», – отметил председатель оргкомитета Форума, доктор политических наук Александр ЛИТВИНЕНКО.

Среди других почтенных экспертов - сэр Эндрю ВУД, эксперт Chatham House; Филипп де СЮРЕМЕН, научный советник Фонда им. Роберта Шумана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции; Януш ОНИШКЕВИЧ, председатель Правления Евроатлантической ассоциации Польши, один из организаторов и пресс-секретарь «Солидарности», член Европейского парламента (2004-2009 гг.); Джон ГРОГАН, член парламента Великобритании, председатель Всепартийной парламентской группы по вопросам Украины в парламенте Великобритании; Павол ДЕМЕШ, директор по Центрально-Восточной Европе Немецкого фонда Маршалла в Братиславе; Александр МУЗЫКАНТСКИЙ, председатель правления Фонда "Российский общественно-политический центр"; Анджей КАРКОШКА, директор PricewaterhouseCoopers в Польше, бывший Госсекретарь - заместитель министра национальной обороны Польши; Иржи ШНАЙДЕР, директор программ Пражского института исследований (PSSI) безопасности и другие.

Форум был инициирован ведущими украинскими государственными, научными и общественные деятелями 4 декабря 2009 г., в 15-ю годовщину подписания Будапештского Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Организатором Форума выступает Совет по внешней политике и политике безопасности в партнерстве с Центром Разумкова, Международным центром перспективных исследований и Западной аналитической группой при поддержке Львовской областной государственной администрации, Львовского областного совета и Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В Наблюдательный совет Форума вошли: Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ, почетный Президент Национального университета "Киево-Могилянская академия"; Тарас ВОЗНЯК, политолог, культуролог, философ; Богдан ГАВРИЛИШИН, член Римского клуба; Ярослав ГРИЦАК, директор Института истории ЛНУ им. Франко; Анатолий ЗЛЕНКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины; Николай МАРТЫНЕНКО, народный депутат Украины; Евгений МАРЧУК, председатель Партии Свободы; Владимир МОСТОВОЙ, главный редактор газеты «Зеркало недели»; Мирослав ПОПОВИЧ, директор Института философии им. Г.Сковороды НАН Украины; Николай РЯБЧУК, публицист; Тарас СТЕЦЬКИВ, народный депутат Украины; Александр ЧАЛЫЙ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины; Валерий ЧАЛЫЙ, заместитель министра иностранных дел Украины; Юрий ЩЕРБАК, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины; Николай КМИТЬ, глава Львовской областной государственной администрации. Возглавляет Наблюдательный совет Форума академик Владимир ГОРБУЛИН.

Справка УНИАН. Совет по внешней безопасности и политики безопасности (Council for Foreign and Security Policy) - неправительственная исследовательская организация, объединяющая ведущих украинских экспертов в сферах национальной безопасности и международных отношений. Виденье работы Совета заключается в гарантировании общественного демократического продвижения Украины как важного европейского государства. Основной целью деятельности Совета является аккумуляция интеллектуального потенциала Украины в сфере безопасности и внешней политики и подготовка на этой основе обстоятельных рекомендаций действующему руководству Украины, общественным ассоциациям и правительствам и обществам иностранных государств. Среди учредителей Совета – академик В.ГОРБУЛИН.