Азаров отнял у «резиденции Януковича» статус заповедника

Правительство Николая АЗАРОВА отменило решение предыдущего состава Кабинета министров от 16 сентября 2009 года относительно принятия постановления о государственном историко-культурном заповеднике «Межигорье».

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр охраны окружающей природной среды Виктор БОЙКО.

«Отменено протокольное решение, там не было ни постановления, ни распоряжения Кабинета министров. Там не было никакого нормативного акта принято на то время, просто была напряженная эта ситуация в политическом русле, и тогда не было принято никакого постановления», - сказал В.БОЙКО.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украину Андрей КЛЮЕВ отметил, что решение правительства Юлии ТИМОШЕНКО отменено как незаконное. «Это просто был популизм», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 августа 2009 года правительство Ю.ТИМОШЕНКО приняло решение о возвращении в государственную собственность резиденции «Межигорье», где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов, нынешний Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. Правительство поручило Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межигорье».

16 сентября Кабинет министров присвоил территории резиденции "Межгорье" статус историко-культурного природного заповедника.