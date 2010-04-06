Табачнику говорят, что зрители за украинский дубляж "голосуют ногами"

Заявления о снижении посещаемости кинотеатров из-за введения украинского дубляжа не соответствуют действительности.

Так прокомментировал агентству УНИАН заявление министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА об отмене обязательного дублирования иностранных фильмов на украинский язык генеральный директор кинопрокатной компании B&H Film Distribution Богдан БАТРУХ.

По его словам, сборы от кинопроката за последнее время возросли на 50%, а количество посетителей кинотеатров увеличилось более чем на 20%.

“Считаю недопустимым для министра образования делать подобные, абсолютно не подкрепленные каким-то цифрами заявления”, - отметил Б.БАТРУХ. Он также выразил удивление, почему министр образования вмешивается в дела, которые находятся в сфере управления другого ведомства - Министерства культуры.

Говоря о качестве дубляжа, гендиректор B&H Film Distribution отметил, что в данном случае зрители “проголосовали ногами”. “Рост сборов от проката и количество зрителей свидетельствует, что заявления о низком качестве украинского дубляжа не соответствуют действительности”, - сказал он.

По словам Б.БАТРУХА, не соответствуют действительности и заявления о том, что жители востока и юга Украины перестали посещать кинотеатры из-за дублирования фильмов на украинский язык. “Второй по посещаемости кинотеатр в Украине, с которым мы сотрудничаем, находится в Луганске”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что выступает за отмену обязательного дублирования иностранных фильмов на украинский язык и ограничение вещания российских каналов на русском языке на территорию Украины.

«Я, скажем, выступал и выступаю - не только в оппозиции - против обязательного ограничения показа фильмов на русском языке, английском, французском… Я считаю, что кинопрокатчик, который вложил в реконструкцию кинотеатров большие деньги, имеет право выбирать. На любом языке, куда ходят люди», - добавил министр.

По его словам, демократические силы умалчивают, что после введения обязательного перевода художественных фильмов на украинский язык “количество посещений в кинотеатрах Львова упало едва ли не на треть”.

Справка УНИАН. Согласно данным Международной ассоциации производителей и дистрибьюторов фильмов Motion Picture Association, в марте 2010 года кинотеатры в Украине посетили около 2 млн. зрителей. По сравнению с таким же периодом прошлого года посещаемость кинотеатров возросла более чем на 40%.

Поступления от кинопроката в марте этого года превысили 68 млн. грн., что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

В среднем за неделю в марте 2010 года в Украине демонстрировали около 18 лент (в марте 2009 года – 14).