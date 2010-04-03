У Ющенко обещают обжаловать решение суда относительно Бандеры

Решение Донецкого окружного административного суда относительно признания незаконным Указа бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звание Героя Украины будет обжаловано.

Об этом заявила пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”.

"Донецкий окружной административный суд принял политическое решение, которое имеет мало общего с правом. Оно будет должным образом обжаловано", - подчеркнула она.

И.ВАННИКОВА заявила, что как аргументация истца, так и решение суда выглядят надуманными и подготовленными под политический заказ.

"Решение о присвоении Степану Бандере звание Героя Украины принималось Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО после обстоятельных консультаций со специалистами-историками, а также ведущими юристами”, - напомнила она.

“Наспех проведенная через окружной административный суд "отмена" этого Указа свидетельствует лишь о попытке безответственных политиков спекулировать на теме украинской истории, но не приведет к лишению Степана Бандеры звания Героя Украины", - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

Пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО выразила сожаление, что для политических игр используются дни перед Пасхой - дни молитвы, прощения и единения.

"Неправедные решения, особенно принятые в такие дни, не будут продолжаться долго. Убеждена, что решение Донецкого окружного админсуда будет отменено в надлежащем порядке", - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН. 2 апреля Донецкий окружной административный суд признал незаконным и упразднил указ бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звание Героя Украины.