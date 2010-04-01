Ющенко живет на госдаче, потому что в Новых Безрадичах - ремонт

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО “не намерен приватизировать ни одного объекта государственной собственности", – заявила его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА, комментируя вопрос относительно внимания СМИ к государственной даче, на которой проживает экс-президент.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, И.ВАННИКОВА отметила, что "решение относительно предоставления объектов государственной собственности в пользование принимается нынешней властью. Однако оно не означает намерений В.ЮЩЕНКО приватизировать эти объекты или пользоваться ими пожизненно".

По словам И.ВАННИКОВОЙ, В.ЮЩЕНКО – единственный политический лидер в Украине, который честно задекларировал все доходы, расходы и недвижимое имущество на себя, а не на подставных лиц. Он сам приобрел землю и за свои средства построил дом в Новых Безрадичах, – в отличие от политиков, которые строились на землях государственных санаториев и заповедников.

"Виктор ЮЩЕНКО не скрывает состояния и за так называемой "арендой", как это делают некоторые нынешние оппозиционеры", - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

Она сообщила, что сейчас собственный дом В.ЮЩЕНКО в Новых Безрадичах проходит необходимую реконструкцию. После ее завершения собственно там будет жить предыдущий Президент Украины.

"Мы понимаем переживания журналистов за такой актуальный для общества вопрос, как текущее использование государственных дач. В.ЮЩЕНКО неоднократно подчеркивал, что не стремится получить ни одного объекта государственной собственности. Он – единственный из политических лидеров, который отреагировал на вопрос относительно использования им объектов государственной собственности – вопреки распространенной практике игнорирования таких запросов. Следовательно, надеемся, сейчас вопросы сняты”, - сказала пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО.

“Мы ожидаем, что свобода слова, которая стала реальностью в стране за предыдущие пять лет, побудит журналистов к такому же пристальному вниманию к другим политикам, их состояниям, имениям, декларациям о доходах, – и требовательности относительно получения ответов от них", – подытожила И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, 25 марта с.г. в интервью изданию «КоммерсантЪ-Украина» В.ЮЩЕНКО заявил, что не видит проблем в том, что он до сих пор проживает на президентской даче в Конче-Заспе.

Отвечая на вопрос, останется ли он жить на этой даче и в дальнейшем, В.ЮЩЕНКО сказал: «В чем вопрос? Есть же закон, согласно которому для Президента после его пребывания в должности формируются определенные решения о его статусе. Не я сам прописываю себе эти статусные вещи, не я принимаю соответствующий указ», - сказал он. В.ЮЩЕНО отметил, что это относится к компетенции действующего Президента. «К нему, как автору принятого решения, вам и следует обратиться. Кроме того, вы можете обратиться к мировому опыту. Посмотрите, где в Чехии проживает Вацлав ГАВЕЛ. Или в Америке, или в России – в любой стране бывший Президент», - сказал он.

“Украинская правда” 31 марта, опубликовала материал “Блеск и нищета "оппозиционера" Ющенко”, в котором, со ссылкой на официальные ответы посольств разных стран, речь идет о том, что в Чехии, Британии, Франции, Германии, Швеции государственное имущество – дачи, резиденции, и тому подобное, - не оставляют в пожизненное пользование бывшим высокопоставленным должностным лицам, как это делается в Украине.