На борьбу с киосками Черновецкий призовет МВД

В Киеве введен мораторий на установление малых архитектурных форм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на расширенном заседании коллегии Киевской городской государственной администрации мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Так на озвученную представителем одного из районов столицы проблему об огромном количестве МАФов, которые уже установлены и продолжают устанавливаться в городе, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Моё распоряжение о моратории на установление МАФов уже есть. Просто его никто не выполняет». Он подчеркнул, что уже этот документ подписан, но возможно с ним еще не ознакомлено руководство районов.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ согласился с тем, что количество МАФов в Киеве слишком большое. В то же время, по его словам, службам столичной горгосадминистрации трудно справиться с этой проблемой самостоятельно и, по его словам, нужна помощь МВД.