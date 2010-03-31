У Ющенко рассчитывают на показания Сивковича по делу об отравлении

Вице-премьер министр Украины Владимир СИВКОВИЧ обязан помочь следствию по уголовному делу об отравлении бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Так прокомментировала УНИАН пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА сообщение о вызове В.СИВКОВИЧА на допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.

«Положительным является тот факт, что Владимир СИВКОВИЧ наконец дал согласие сотрудничать со следствием по делу отравления В.ЮЩЕНКО. Однако, Владимир СИВКОВИЧ должен наконец сообщить Генеральной прокуратуре то, что ему действительно известно по делу об отравлении Президента» - отметила она.

И.ВАННИКОВА напомнила, что В.СИВКОВИЧ и в нынешнем составе парламента, и в 2004 году возглавлял парламентские комиссии по расследованию обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО. Однако эти комиссии использовались в основном “как площадка для распространения клеветы и неправдивой информации”, заявила И.ВАННИКОВА. При этом, по ее словам, В.СИВКОВИЧ игнорировал вызовы в Генеральную прокуратуру, прикрываясь статусом народного депутата Украины. Сейчас, лишенный депутатского иммунитета, он должен явиться в Главное следственное управление Генпрокуратуры, подчеркнула И.ВАННИКОВА.

Она выразила надежду, что “господин СИВКОВИЧ, как законопослушный гражданин, сделает все возможное для помощи следствию действительно установить истину в раскрытии всех обстоятельств покушения на жизнь и здоровье Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщила сегодня утром "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, В.СИВКОВИЧА вызывают 31 марта на 15.00 в Главное следственное управление Генпрокуратуры на улице Борисоглебской.

По словам источников издания, повестка В.СИВКОВИЧУ была направлена по месту работы в Кабинет министров.

Справка УНИАН. Во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.