Россия претендует на владение 300 объектами в Украине

Россия претендует на право собственности почти по 300 объектам социальной сферы и промышленности, находящимся в Украине.

Об этом сообщил заместитель руководителя Росимущества Юрий МЕДВЕДЕВ в интервью "Российской газете", добавив, что полностью отрегулированы вопросы только по 12 из них.

Ю.МЕДВЕДЕВ выразил надежду, что сейчас, при новом руководстве Украины, процесс урегулирования отношений собственности между Россией Федерацией и Украиной выйдет на новый уровень. «В том числе с помощью актуализации взаимных имущественных претензий, внесения изменений в действующие соглашения", - добавил он.

Говоря о спорном имуществе, Ю.МЕДВЕДЕВ отметил, что многие из объектов, вопреки подписанному соглашению, Украина использует по своему усмотрению: их продают, создают новые акционерные общества. Так, по его словам, «в настоящее время при активном участии нашего МИДа идет разбирательство относительно прав в отношении специализированного санатория-профилактория "Полет" в Крыму».

При этом Ю.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что Россия готова инвестировать в такие объекты и значительные финансовые средства. «Это прямая выгода украинской стороне. Ведь когда предприятие сможет плодотворно работать, оно будет приносить хорошие доходы в бюджет в виде налогов, а граждане Украины получат дополнительные рабочие места», - отметил заместитель руководителя Росимущества.