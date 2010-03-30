БЮТ хочет сделать с Семиноженко то, что не вышло с Табачником

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об отставке вице-премьер-министра Украины Владимира СЕМИНОЖЕНКО.

Как сообщается на сайте парламента, документ на рассмотрение ВР внесла народный депутат от БЮТ Елена БОДНАР.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «Об освобождении от должности министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА»: за данное решение проголосовали 202 из 424 народных депутатов.