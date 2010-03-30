У Тимошенко настаивают, что местные выборы надо проводить по плану

Народный депутат от БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что от затягивания с проведением местных выборов страдают, прежде всего, жители населенных пунктов с неэффективными мэрами. Об этом она заявила в эфире «5-го канала».

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, парламент не имел права переносить дату местных выборов. «Это первый случай, когда в Украине по решению Верховной Рады были перенесены местные выборы – что, несомненно, идет в разрез с Конституцией, - подчеркнула она. - И я считаю, что чем раньше будут назначены местные выборы – тем лучше. Потому что срок полномочий действующих мэров истекает, и местные общины должны знать, когда же все-таки ожидать новой власти и новых менеджеров».

«Навязывать людям местного главу, который не оправдал их ожиданий и которого они имеют полное право переизбрать», по мнению народного депутата, «более чем неправильно и незаконно».

«Хорошо, если людей удовлетворяет работа мэра на протяжении 4-х лет и они готовы и дальше его поддержать. Гораздо хуже, если это непутевый руководитель. Люди ждали, что уже в ближайшее время смогут отправить его в отставку законным способом, а получилось так, что им навязали их руководство еще на неопределенный срок времени», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она подчеркнула, что усталость политических сил от президентских выборов – отнюдь не причина заставлять людей страдать от плохих руководителей, которых они имеет абсолютно законное право переизбрать. «Есть календарный план, и эмоции здесь должны уходить в сторону», - уверена народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля парламент отменил свое решение о проведении выборов в местные советы 30 мая 2010 года.

Во время Согласительного совета 29 марта председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что в ВР уже зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно увеличения до 5 лет срока полномочий местных органов власти. В.ЛИТВИН напомнил, что этот документ необходимо направить на заключение в Конституционный Суд. По возвращении этого документа из КС парламент должен его принять в первом чтении на этой же сессии. По словам председателя ВР, в начале следующей сессии ВР сможет принять этот документ в целом с точной датой проведения следующих выборов в местные органы власти. «Если идти по логике этого документа, то они вырисовываются в марте 2011 года», – сказал В.ЛИТВИН. Председатель ВР также считает, что соответствующие изменения необходимо принять и относительно срока полномочий Верховной Рады АР Крым.