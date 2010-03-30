Кабмин подал в ВР кандидатуру на главу Госкомтелерадио

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде назначить Юрия ПЛАКСЮКА на должность главы Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Соответствующий проект постановления от Кабмина зарегистрирован во ВР сегодня, 30 марта.

В настоящее время Ю.ПЛАКСЮК занимает должность заместителя председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, на которую был назначен Верховной Радой в апреле 2005 года.

Как сообщал УНИАН, 15 марта с.г. исполняющий обязанности председателя Госкомтелерадио Олег НАЛИВАЙКО подал заявление об отставке.

17 марта Кабмин назначил и.о. председателя Госкомтелерадио Александра КУРДИНОВИЧА.