У Кириленко увидели, что Семиноженко покушается на независимость

Партия «За Украину!» требует от президента, премьер-министра и министра иностранных дел дать публичную оценку заявлениям вице-премьер-министра Владимира СЕМИНОЖЕНКО по поводу “нового союза” и ревизии европейского выбора Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении партии «За Украину!».

В частности, в заявлении отмечается, что партия «За Украину!» возмущена заявлениями вице-премьер-министра Украины В.СЕМИНОЖЕНКО о возможности создания так называемого Союза России, Украины и Беларуси.

Утверждение одного из руководителей правительства о том, что украинцы якобы «хотят союзного государства» является прямым посягательством на государственную независимость Украины и попытками под новой вывеской реанимировать СССР.

«Такие заявления не случайно прозвучали после вояжей ЯНУКОВИЧА и АЗАРОВА в Москву. Очевидно, вице-премьер СЕМИНОЖЕНКО озвучил истинную суть договоренностей Президента и премьера Украины в российской столице. Его разговоры о новом союзе логически вписываются в заявления руководителей нынешней власти о совместном с Россией управлении украинской газотранспортной системой, о так называемом «нейтралитете» Украины с одновременным базированием российских войск в Крыму, о таможенном союзе, о кабальном соглашении по закупке у России ядерного топлива, о привилегиях для русского языка в Украине и других новациях, выгодных Кремлю, но вредных для Украины», - говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что не менее угрожающими являются «рассуждения» В.СЕМИНОЖЕНКО о «преимуществах» участия Украины в создании нового «полюса влияния», которым де-факто станет Москва, и заявления о том, что в Европейском Союзе нас «никто не ждет». “Нетрудно понять, какой вред наносят подобные заявления переговорам между Украиной и ЕС об ассоциации, зоне свободной торговли и безвизовых поездках украинцев по Европе”, - подчеркивают в партии «За Украину!».