Эксперт говорит, что попытка Тигипко и Яценюка оказалась неудачной

Общественный запрос на появление в украинской политике «новых лиц» остается нереализованным. Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Агентством моделирования ситуаций, сообщили УНИАН в пресс-службе АМС.

Комментируя результаты опроса, заместитель директора АМС Алексей ГОЛОБУЦКИЙ сообщил, что, по мнению экспертов, ни Сергей ТИГИПКО, ни Арсений ЯЦЕНЮК не смогли удовлетворить общественный запрос на т.н. «третью силу». Их попытка представить себя «новыми лицами», особенно в контексте заигрывания и даже сотрудничества с новой властью, оказалась неудачной. Более того, значительное количество экспертов утверждают, что в дальнейшем у них немного перспектив вернуть себе эту нишу».

По словам заместителя директора АМС, все чаще эксперты называют фамилии Олега ТЯГНИБОКА, Анатолия ГРИЦЕНКО и Наталии КОРОЛЕВСКОЙ в качестве претендентов на «новые лица». При этом большинство из опрошенных считают, что неизбежно обновляться будут и основные политические силы – Партия регионов и БЮТ.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, экспертное сообщество считает перспективным направление альтернативных идеологических проектов. «Очевидно, что эксперты осознают перспективу выстраивания идеологической альтернативы в нынешнем биполярном политическом мире. Скорее всего, на предстоящих местных и парламентских выборах могут появиться ряд интересных политических проектов, претендующих на звание идеологических. По мнению экспертов, для того, чтобы стать лидером таких проектов, необходимо продемонстрировать персональную харизму, динамичную политическую карьеру и оптимальную региональную поддержку», - сказал заместитель директора АМС.

Опрос «Перспективы третьей силы в Украине» проводился АМС в период между 22 и 26 марта. В опросе приняли участие 28 экспертов – политологов, политических обозревателей, общественных деятелей.