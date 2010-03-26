Гриценко: Янукович совершенно не готов к вопросам безопасности

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что вчерашнее выступление Президента Украины – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на торжествах по случаю 18-й годовщины создания СБУ свидетельствует о слабости главы государства и его окружения в сфере нацбезопасности и обороны.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении А.ГРИЦЕНКО.

В частности, он критически оценил заявление Президента о необходимости пересмотра угроз для Украины.

Председатель профильного парламентского комитета считает, что “Верховному главнокомандующему необходимо сначала прочитать в “темной комнате” действующий Стратегический замысел на применение Вооруженных сил Украины, в котором эти угрозы определены, а, кроме того – ознакомиться с планами применения войск (сил) для противодействия каждой из определенных угроз, и очень желательно – посмотреть хотя бы два-три формуляра боевых бригад (полков), в которых зафиксированы конкретные задачи в соответствии с семью типовыми сценариями применения ВСУ”.

“Не мешало бы то же сделать и министру обороны”, - считает А.ГРИЦЕНКО.

“Президент выступает на праздничных торжествах по случаю годовщины СБУ и, на мой взгляд, это не очень удачный случай для программных заявлений, касающихся не СБУ, а других силовых структур – армии, в первую очередь. Ведь речь идет о военных угрозах, направлениях укрепления обороноспособности, характере Военной доктрины. На СБУ же законом возложены абсолютно другие функции”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По словам политика, задачи в выступлении Президента сформулированы не по адресу, к тому же узко и по своей сути – неправильно. “Военное противодействие” является лишь одним из направлений предотвращения или локализации агрессии, когда все остальные предохранительные механизмы не сработали. А в действительности это комплекс мер – дипломатического, политического, экономического, информационного и другого характера. А собственно “агрессия” - это всего лишь один из многих возможных сценариев реализации угроз военного характера. Мы очень далеко зайдем, если офицерам СБУ будут озвучивать задачи “военного противодействия любой военной агрессии”, - объяснил экс-министр обороны.

Также А.ГРИЦЕНКО считает, что Президенту желательно прочитать действующую Военную доктрину Украины, а уже потом решать, какие новые принципы положить в ее основу, и посоветоваться со специалистами, как эти принципы уместнее назвать.

То есть, как объяснил председатель профильного комитета, на практике такое выступление Президента не означает ничего. Потому что оно подготовлено людьми, которые не понимают сути дела, не осмыслено самим Президентом, а следовательно – определяет задачи непонятно кому, абсолютно нечетко и размыто, с ошибочным перечнем приоритетов развития систем вооружений, без определения сроков выполнения и собственно исполнителей.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ в своем выступлении на торжественном собрании по случаю 18-й годовщины создания СБУ заявил, что Украине нужно пересмотреть возможные военные угрозы для нее.

“Рост уровня глобальной нестабильности и рост конфликтности в межгосударственных отношениях вывел на передний план проблему обеспечения обороноспособности Украины. В первую очередь нам нужно уточнить, а возможно, и пересмотреть, наши представления о военных угрозах Украине. Безусловно, Военная доктрина будет сохранять оборонный характер Украины как страны-миротворца”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украине нужно четко определить пути реализации системы военного противодействия любой военной агрессии.