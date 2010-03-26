Коммунисты показали, что могут пойти на развал большинства

Ведущие украинские политологи считают, что демарш Коммунистической партии по поводу должностей может закончиться переформатированием правящей коалиции.

Об этом эксперты заявили в комментарии интернет-изданию «Гарт».

По мнению директора социологической службы «Украинский барометр» Виктора НЕБОЖЕНКО, последние претензии со стороны коммунистов к Партии регионов обусловлены возможным признанием Конституционным Судом новосозданной коалиции нелегитимной, а, следовательно, и угрозой очередного переформатирования парламента.

«Дело в том, что Запад очень жестко давит на членов Конституционного Суда - начиная от Венецианской комиссии, заканчивая дипломатическим корпусом, чтобы признать, что нынешняя коалиция сформирована незаконным образом», - пояснил эксперт.

Следовательно, заметил В.НЕБОЖЕНКО, если суд похоронит только что созданную коалицию, перед Партией регионов опять встает выбор: кому быть «младшим братом» у Партии регионов - националистам или коммунистам. «Коммунисты чувствуют эту угрозу. Их использовали на первом этапе, и они боятся, что на их место придут «нашеукраинцы». Отсюда такая невротическая реакция, мол, нам чего-то не дали и так далее», - добавил он.

По словам директора Института глобальных стратегий Вадима КАРАСЁВА, переформатирование коалиции за счет НУ-НС может иметь бонусный характер. «Впрочем, вряд ли сегодня Партия регионов может компенсировать 30 штыков коммунистов индивидуальными депутатами из разных фракций. Именно из-за этого коммунисты так легко и идут на шантаж», - отметил он.

По мнению В.КАРАСЁВА, коммунисты понимают, что ни коалиция, ни Партия регионов не хотят новых выборов, поскольку это станет первым серьезным поражением Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. «Сегодня основной актив первого месяца президентства ЯНУКОВИЧА в том, что он быстро сформировал вертикаль исполнительной власти - правительство, коалицию. Если сегодня этот успех будет перечеркнут, это, понятно, перечеркнет и успешный старт президентства ЯНУКОВИЧА», - отметил эксперт.