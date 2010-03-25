США выделили на украинскую армию 11 миллионов долларов

Соединенные Штаты Америки в рамках программы FMF окажут Вооруженным силам Украины материально-техническую помощь на общую сумму 11 млн. долларов.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон ТЕФФТ во время встречи с министром обороны Михаилом ЕЖЕЛЕМ.

“В этом году американская сторона окажет Вооруженным силам Украины материально-техническую помощь на общую сумму 11 млн. дол. в рамках программы FMF”, - сказал Д.ТЕФФТ.

М.ЕЖЕЛЬ поприветствовал такое решение американской стороны и отметил, что украинское военное ведомство приложит максимальные усилия для эффективного использования этой помощи и создаст благоприятные условия для упрощения таможенных и бюрократических процедур ее получения.

Посол констатировал, что США имеют прочные и продолжительные отношения с украинским оборонным ведомством, и выразил надежду, что они будут и в дальнейшем продолжаться и развиваться.

В свою очередь М.ЕЖЕЛЬ отметил, что уже в ближайшее время обеим сторонам необходимо будет внимательно посмотреть и проанализировать приоритетность тех мероприятий двустороннего военного сотрудничества, которые запланированы на ближайшие два года.

“Вопрос развития оборонного сотрудничества с США для нас очень важный”, - подчеркнул руководитель отечественного оборонного ведомства.

Он привел пример эффективности двустороннего военного сотрудничества при организации и проведении международных военных учений “Си Бриз”, которые уже стали традиционными.

“Эти учения для украинского флота были и остаются очень полезными, и в этом направлении мы обязательно продолжим совместную работу”, - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Он также отметил, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины.

Стороны также обсудили вопрос необходимости продолжения сотрудничества в рамках проведения двусторонних и многонациональных учений. В частности, Д.ТЕФФТ выразил надежду, что вся необходимая законодательная база, которая предусматривает организацию и проведение как украинско-американских, так и международных учений, будет уже в ближайшее время должным образом оформлена.

М.ЕЖЕЛЬ в свою очередь заверил, что в этом вопросе позиция и руководства государства и Министерства обороны остается неизменной – будет продолжена работа в рамках взятых на себя международных обязательств и весь необходимый пакет документов уже подготовлен.

Кроме того, был обсужден вопрос состояния и развития двустороннего военного сотрудничества между Украиной и США. В частности относительно выполнения Рабочего плана сотрудничества, мероприятия которого направлены на дальнейшее развитие Вооруженных сил Украины.

М.ЕЖЕЛЬ высказал предложение относительно установления более тесных и прямых контактов между командующими видами Вооруженных сил Украины и США и получил в этом вопросе полную поддержку американской стороны.

Министр обороны Украины и Посол США также обсудили вопрос расширения сотрудничества в направлении языковой подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Стороны выразили убеждение, что развитие двустороннего оборонного сотрудничества между Украиной и США будет динамично развиваться.

*** FMF – Программа правительства США по зарубежному военному финансированию.