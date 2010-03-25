В БЮТ и НУ-НС не оценили «детский» законопроект Уколова

Верховной Раде предлагают вернуть нардепу Виктору Уколову на доработку его проект закона “ о внесении изменений в закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" (установление ответственности за невыполнение обязанностей относительно последующего ухода за рожденным или усыновленным ребенком)”.

Сегодня нардепы Павел Костенко (БЮТ) та Екатерина Лукьянова (НУ-НС) зарегистрировали в аппарате ВР соответствующий проект постановления.

Законопроектом Уколова предлагается дополнить Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” нормой, в соответствии с которой планируется обязать родителей (опекунов) и усыновителей возвращать полученную помощь, назначенную при рождении или усыновлении ребенка, в случае невыполнения ими обязанностей относительно последующего ухода за рожденным (усыновленным) ребенком.

Однако Костенко и Лукьянова в представлении к своему проекту постановления ссылаются на выводы комитета по вопросам правовой политики: законопроект не определяем круг лиц, которые будут устанавливать факт невыполения родителями (опекунами) и усыновителями обязанностей по уходу за рожденным (усыновленным) ребенком, и критерии, по которым будет проводиться такая оценка.

“Отсутствие такого механизма может привести к злоупотреблениям”, - отмечают авторы документа.