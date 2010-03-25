В НУ-НС подозревают, что Литвин попробует "спрятать Табачника на дне"

Фракция «Наша Украина - Народная самооборона» будет настаивать на рассмотрении во время заседания Верховной Рады 30 марта вопроса об отставке министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Об этом заявил корреспонденту УНИАН народный депутат Украины от НУ-НС Виктор МАТЧУК.

Тем не менее, добавил он, этот вопрос еще нужно согласовать на Согласительном совете парламента.

По мнению В.МАТЧУКА, не исключено, что спикер Владимир ЛИТВИН постарается «припрятать этот вопрос где-то на самом дне» из числа тех, которые будут предложены для обсуждения в первую очередь, чтобы таким образом до него не дошла очередь. А возможно, и наоборот, заметил народный депутат, - «ЛИТВИН постарается поставить его первым, чтобы его быстренько «проскочить» и чтобы вопрос об отставке ТАБАЧНИКА не набрал достаточного количества голосов, ведь чем больше этот вопрос будет находиться в стадии обсуждения, тем больше голосов он будет набирать».

Отвечая на вопрос о том, удобно ли будет фракции НУ-НС голосовать за отставку Д.ТАБАЧНИКА, учитывая тот факт, что у него заместителем работает муж председателя Совета партии Веры УЛЬЯНЧЕНКО, В.МАТЧУК отметил, что в данном случае речь не о муже В.УЛЬЯНЧЕНКО, и даже не о Д.ТАБАЧНИКЕ, а о той линии, которую он проводит.

«Сама по себе фамилия ТАБАЧНИКА не вызывает вообще никаких эмоций, ни негативных, ни позитивных, - отметил народный депутат. - Но отменять независимое внешнее оценивание, предпринимать шаги навстречу русскому языку за счет украинского, вводить опять вступительные экзамены в вузы, которые в очень многих случаях были источником коррупции, просто недопустимо».

Как сообщал УНИАН, 11 марта вместе с другими членами правительства Д.ТАБАЧНИК был назначен на должность министра образования и науки Украины.

12 марта в парламенте был зарегистрирован проект постановления об отставке Д.ТАБАЧНИКА. Инициатором документа является народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, председатель депутатской группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

16 марта фракция БЮТ также заявила, что будет требовать от ВР на ближайшем заседании в первоочередном порядке рассмотреть вопрос об отставке Д.ТАБАЧНИКА.

17 марта Кабинет Министров своим распоряжением назначил Виктора ИВЧЕНКО заместителем министра образования и науки Украины. В.ИВЧЕНКО – муж председателя Совета партии "Наша Украина" Веры УЛЬЯНЧЕНКО, которая возглавляла Секретариат Президента В.ЮЩЕНКО.