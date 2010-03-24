Азарову советуют объяснить украинцам, за что они страдают
Кинах подсказывает "постоянный диалог"
Народный депутат Украины Анатолий КИНАХ убежден, что новое украинское правительство Николая АЗАРОВА может быть эффективным только при условии, что будет работать командными методами.
Такое мнение он высказал в беседе с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.
“Главное будет зависеть, насколько это будет команда единомышленников, насколько правительство будет работать системно, в том числе будет в состоянии проводить непопулярные меры, но не просто, как самоцель, а в режиме постоянного диалога с обществом, с тем, чтобы иметь постоянную связь, с тем, чтобы люди – граждане Украины понимали за что они страдают, что впереди, какая цель, и насколько это важно для выхода из кризиса, и эффективного развития”, - сказал депутат.
По его словам, нынешнему украинскому правительству приходится работать в очень сложных условиях, которые не имеют аналогов за всю историю независимости Украины. К таким условиям А.КИНАХ отнес значительное падение ВВП и промышленного производства, особенно в бюджетообразующих отраслях, таких как машиностроение (падение в 45% за 2009 год), строительство (минус 52%), автомобилестроение с мировым “рекордом” падения в 82%.
“Если эти требования, и эти условия будут выполнены относительно командной системной работы не в интересах отдельной политической силы, а в первую очередь, в интересах государства, включая эффективную динамику структурных реформ, тогда будет результат. Если таких составляющих в работе правительства не будет, то однозначно, что придется принимать решения, и это будет очень серьезно влиять на развитие событий в Украине с точки зрения выхода из кризиса и создания условий для развития”, - подчеркнул А.КИНАХ.
“Я уверен, что правительство это понимает, а дальше – покажет время”, - добавил он.