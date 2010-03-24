Партия регионов сделала ошибку, не проведя выборы?

Украинские эксперты считают, что Партия регионов сделала ошибку, не согласившись на досрочные выборы в парламент и в местные органы власти в мае, поскольку могла закрепить свой успех на выборах Президента.

Об этом шла речь во время пресс-конференции.

В частности, политолог, заместитель руководителя Совета по национальной безопасности и обороне Украины Дмитрий ВЫДРИН отметил, что Партии регионов необходимо было сразу после выборов Президента проводить и досрочные выборы в ВР. Он объяснил это тем, что представленные сегодня в парламенте политические силы не в полной мере отражают ситуацию в Украине. «Верховная Рада не адекватна нынешнему времени и запросам общества», - сказал он.

Д.ВЫДРИН считает, что ПР на досрочных выборах могла бы превысить показатель в 40%.

В свою очередь, директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ заметил, что «регионалы» допустили ошибку, перенеся местные выборы с мая на более поздний срок. «Если бы выборы были проведены в мае, то они бы получили намного больше мест в местных органах власти, чем это будет осенью», - сказал он.