Посол ФРГ поехал знакомиться с новой властью в Крыму

Новоизбранный председатель Верховной Рады Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ и Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ обсудили перспективы сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ВР АРК, Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ прибыл в Крым с рабочей поездкой.

В ходе встречи стороны обсудили аспекты двустороннего сотрудничества и наметили основные перспективы взаимодействия Федеративной Республики Германия и Автономной Республики Крым.

В приветственном слове В.КОНСТАНТИНОВ обратил внимание, что автономия заинтересована в развитии сотрудничества с Германией, особенно в сфере инвестиционной деятельности. Он подчеркнул, что объем прямых инвестиций, направленных в АРК из Германии за годы независимости Украины, является очень скромным, поэтому действия руководителей Крыма будут направлены на их увеличение. В связи с этим он подчеркнул, что первостепенной задачей для государства является борьба с коррупцией, которая создает препятствия для поступления иностранных капиталов в регионы. Крымский спикер также обратил внимание, что в Украине разрабатывается программа антикризисных мероприятий, направленная на изменение условий инвестирования, реализация которой позволит поднять регионы Украины, в том числе и Крым, на качественно новый уровень развития и превратить его в экономически развитый регион.

Обращаясь к главе парламента республики, Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ поздравил его с избранием на высокий пост и отметил, что в Германии к Крыму проявляют большой интерес, необходимо развивать сотрудничество в различных сферах, как и побратимские связи между регионами.

В ходе встречи В.КОНСТАНТИНОВ и Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ также обсудили перспективы сотрудничества в сфере использования возобновляемых источников энергии. Эта тема особо интересна для Крыма, поскольку здесь можно внедрять не только технологии по ветроэнергетике и солнечной энергии, но и использовать другие альтернативные источники. Посол ФРГ заверил главу парламента республики в том, что немецкая сторона намерена реализовать в данной сфере ряд проектов для Украины и Крыма.

Кроме того, в ходе встречи состоялось обсуждение вопросов совместного участия Чрезвычайного и Полномочного Посла ФРГ в Украине и руководителя парламента автономии в мероприятиях, проводимых в рамках недели Германии в Крыму, а также в мероприятиях, которые впервые пройдут в Крыму в День народной скорби (в 2010 году - 14 ноября), который является в Германии государственным днем памяти. В этот день по давней традиций состоятся церемонии возложения цветов к местам немецких военных захоронений.