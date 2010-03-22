Двум украинским телеканалам понравилась идея Медведева

Украинские телеканалы «Интер» и «1+1» подтвердили свою готовность войти в российское информационное пространство.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей ЛЕБЕДЕВ.

Он напомнил, что недавно на совещании у Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА было заявлено, что для выхода украинских телеканалов в информационное пространство России будет использоваться возможности платформы «НТВ+».

«Кто же конкретно войдет – это вопрос переговоров, которые сейчас идут. Насколько я знаю, свою готовность войти в российское информационное пространство подтвердили телеканалы «Интер» и «1+1», - сказал С.ЛЕБЕДЕВ.

Исполнительный секретарь СНГ также допустил возможность увеличения количества украинских каналов, «но это будет решаться в процессе переговоров, учитывая техническую и финансовую стороны».

«Буду только рад, потому что многие в СНГ хотят смотреть каналы братских стран», - сказал он.

Кроме того, важно также, чтобы российские и украинские каналы транслировались также в Закавказье и Центрально-Азиатских странах, и наоборот, считает С.ЛЕБЕДЕВ.

«Я думаю, что инициатива России может послужить толчком для этой дискуссии – как нам сделать информационное пространство СНГ действительно общим», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что в России вскоре будет осуществляться вещание одного или двух украинских телеканалов.

10 марта на совещании по вопросам информационного присутствия стран-членов СНГ в России Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что телекомпании из стран-членов СНГ смогут на паритетной основе вещать на территории РФ.

Он напомнил, что вопрос присутствия украинских телеканалов в российском информационном пространстве обсуждался во время визита в Москву Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Д.МЕДВЕДЕВ добавил, что Россия также заинтересована в трансляции в государствах СНГ российских каналов.