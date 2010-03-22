Начальником харьковской милиции стал советник Добкина

Новым начальником Главного управления МВД Украины в Харьковской области назначен полковник милиции Михаил МАРТЫНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, нового руководителя областной милиции сегодня представил в Харькове первый заместитель министра внутренних дел Украины генерал-лейтенант милиции Сергей ПОПКОВ.

В церемонии представления приняли участие руководители Харькова и области, в частности, председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, председатель Харьковского облсовета Сергей ЧЕРНОВ, исполняющий обязанности Харьковского городского председателя Геннадий КЕРНЕС, начальник Управления СБУ в Харьковской области Андрей МУХАТАЕВ.

М.МАРТЫНОВ родился в 1954 году в Харьковской области. Окончил Харьковский юридический институт. В 2007 - 2008 годах занимал должность начальника Харьковского городского управления милиции. Депутат Харьковского областного совета (фракция Партии регионов). С марта 2008 г. работал советником городского председателя М.ДОБКИНА по правовым вопросам.

М.МАРТЫНОВ сменил в должности руководителя областной милиции Анатолия СЛИПЧЕНКО, который подал в отставку по собственному желанию.