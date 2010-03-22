В БЮТ надеются, что КС отправит страну на досрочные выборы

Лучшей проверкой Украины на демократию станет решение, которое в ближайшее время должен принять Конституционный Суд об изменениях в закон о Регламенте Верховной Рады по порядку образования коалиции и правительства.

Об этом заявил премьер-министр оппозиционного правительства, заместитель председателя фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Принятие этого решения станет проверкой важнейшего института в лице КС на демократию и тестом на то, является ли наше государство правовым», - подчеркнул С.СОБОЛЕВ.

По его словам, есть все основания утверждать, что коалиция, образованная Партией регионов, коммунистами, Блоком Литвина и перебежчиками из других фракций, а также сформированное ею правительство, являются нелегитимными.

«Как известно, Конституция не изменялась за это время, и соответствующие решения Конституционного Суда, принятые ранее, уже подтвердили, что коалиция может формироваться исключительно фракциями», - отметил С.СОБОЛЕВ.

Кроме того, отметил С.СОБОЛЕВ, в случае, если КС примет решение о неконституционности новой коалиции, это станет фактически началом роспуска Верховной Рады VI созыва.

«Таким образом, Конституционный Суд признает коалицию и правительство неконституционными, и страна пойдет на досрочные парламентские выборы», - сказал он.

«Также это будет первой красной карточкой ЯНУКОВИЧУ, который подписал неконституционный закон, начавший этап неконституционного изменения власти», - резюмировал С.СОБОЛЕВ.