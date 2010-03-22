Луценко: ПР делает то же, за что ранее называла Тимошенко попрошайкой

Бывший министр внутренних дел Украины, лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что новое правительство требует от Государственной налоговой администрации уже в этом месяце увеличить сбор налогов на 20%.

Об этом он заявил в эфире “5-го канала” в воскресенье.

"Сегодня существует план налоговой, доведенный АЗАРОВЫМ, увеличить на 20% сбор налогов уже в этом месяце", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО и уточнил, если брать в конкретной сумме, то это составляет 3,2 млрд.грн.

Он также отметил, что Партия регионов уже также рассматривает возможность получения кредитов Международного валютного фонда, хотя в свое время именно за это беспощадно критиковала правительство под председательством Юлии ТИМОШЕНКО.

"Еще один ход - ссуды внешние у Международного валютного фонда и других институций, за которые раньше обвиняли ТИМОШЕНКО, называя ее мировой попрошайкой. Сегодня их правительство говорит: "Дайте нам 5 млрд.долл.", - прибавил он.

Кроме того, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, уже на сегодня звучат недопустимые заявления о возможности продажи газотранспортной системы Украины, что можно сравнить с продажей "независимости Украины".