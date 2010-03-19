Тигипко представил нового главу Ровенской ОГА

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня в Ровно представил нового главу областной государственной администрации Василия БЕРТАША.

Как передает корреспондент УНИАН, С.ТИГИПКО в выступлении перед административно-хозяйственным активом области, депутатами облсовета и руководителями местных правоохранительных и силовых структур выразил удовлетворение тем, «что назначили на эту должность человека местного, потому что в других регионах возникали политические ошибки по этому поводу».

На церемонии представления В.БЕРТАША присутствовали также трое предыдущих глав ОГА - Роман ВАСИЛИШИН, Николай СОРОКА и его предшественник Виктор МАТЧУК, который теперь стал народным депутатом Украины (член фракции НУ-НС).

В.БЕРТАШ в своем выступлении назвал среди первоочередных задач в должности руководителя исполнительной власти в области помощь местным предприятиям в налаживании производства продукции, содействие малому и среднему бизнесу, привлечение инвестиций в область и преодоление коррупции.

С.ТИГИПКО призвал нового главу ОГА и его команду консолидировать все политические силы области для решения важных социально-экономических проблем, в частности, преодоление бедности и возвращение доверия людей к власти.

Как сообщалось, В.БЕРТАШ возглавляет областную организацию Партии регионов, а во время президентской избирательной кампании возглавлял областной избирательный штаб Виктора ЯНУКОВИЧА. Почти семь лет он был первым заместителем председателя облгосадминистрации, которую возглавлял Н.СОРОКА.