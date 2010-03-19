Азаров отправит в Москву делегацию для пересмотра газовых контрактов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выделил три направления работы нового правительства, отвечающих за ценообразования в сфере использования и распределения природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос, будут ли изменены цены на газ для населения страны.

Глава правительства выделил три основных направления – это пересмотр газовых контрактов с Россией с удешевлением стоимости голубого топлива, сокращение издержек и потерь при использовании газа, а также повышение платежной дисциплины потребителей.

«Сейчас тут секрета особого нет – мы активно, интенсивно осуществляем контакты, прежде всего с нашими российскими коллегами. И на следующей неделе наша делегация отправится в Москву, предстоят встречи и на высшем уровне, – сказал Н.АЗАРОВ. – Наша задача – пересмотреть тот для Украины невыгодный контракт, который имел место. Это первое направление работы».

По словам премьер-министра, вторым направлением работы должно стать сокращение издержек и потерь. «Разумеется, нужно заслон положить расхищению ресурса в системе, которая занимается продажей газа, распределением газа и т. д.», – отметил он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что сегодня «перед министром топлива и энергетики на март поставлена задача до минимума свести бюджетные издержки при расчетах за газ с Россией». При этом он напомнил, что «предыдущие месяцы практически все платежи за газ они (прежнее правительство – УНИАН) осуществляли за счет бюджетных ресурсов, а на апрель нужно обойтись полностью без использования ресурсов бюджета».

Говоря о третьем направлении в этой работе, премьер-министр сказал: «И третье направление – мы хотим, наконец, поднять элементарный порядок в системе. Если уровень платежей за газ составляет около 20%, а 80% – это неплатежи, это ненормально, потому что газ – такой же товар, как и все остальное, и почему это можно потреблять его, не оплачивая?».

По словам Н.АЗАРОВА, сейчас рассматривается возможность дифференцированного подхода к ценообразованию. «Одни возможности у людей бедных платить, другие – платить за газ у людей богатых, и не понятно, почему такая у нас система», – сказал он.

«Вот эти все три элемента дадут возможность правительству посмотреть на ценообразование прежде всего с позиции платежеспособности населения», – заключил глава правительства, отметив при этом, что данное «решение сейчас находится на изучении, и в ближайшие месяц-два такое решение будет принято».